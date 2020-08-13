Тигипко получил контроль над асфальтобетонным заводом "Столичный"

Компания Сергея Тигипко T.A.S. Overseas Investments Limited, зарегистрированная на Кипре, выкупила почти 25% акций ЧАО "Асфальтобетонный завод "АБ Столичный", что позволило ей увеличить свою долю в уставном капитале предприятия до 73,8%.

Об этом говорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), передает "Интерфакс-Украина".

Согласно сообщению ЧАО в системе раскрытия информации НКЦБФР, компания приобрела 17 млн 810 тысяч 100 простых именных акций, составляющих 24,75% уставного капитала АБЗ "АБ Столичный".

По данным агентства, соответствующим пакетом в размере 24,75% акций владело ПАО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд (ЗНВКИФ) "Коминметкепитал".

В результате сделки, предприятие полностью вышло из состава акционеров асфальтобетонного завода "АБ Столичный".

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"Коминметкепитал" стал акционером завода "АБ Столичный" в начале 2020 года.

По данным Единого госреестра, конечным бенефициаром ПАО "ЗНВКИФ "Коминметкепитал" является Ольга Марченко, владеющая фондом опосредовано через ООО "Коксохимтепломонтаж".

АБЗ "АБ Столичный" создан в 2004 году на базе "Завода ЖБИ и ДСМ" (до 1997 года — КП "Завод бетонных изделий"). Специализируется на выпуске асфальтобетонной смеси для строительства и капремонта дорог, а также производит ЖБК для подземных переходов, коллекторов, других инженерно-коммуникационных объектов дорожного строительства.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, на июнь-2020 уставный капитал ЧАО "АБЗ "АБ Столичный" составляет 17,99 млн грн.

Основными акционерами ЧАО "АБЗ "АБ Столичный" по состоянию на первый квартал 2020 года являлись T.A.S. Overseas Investments Limited и Сергей Тигипко с долями 49% и 22,6% соответственно, а также ООО "Специализированное управление "Стройэлектромонтаж" и ООО "Торговая компания "Партнер-1" с долями 9,9%.

Конечным бенефициаром компании по состоянию на июнь 2020 года числится Сергей Тигипко.

Напомним, в декабре 2019 года группа компаний "ТАС" Сергея Тигипко приобрела производителя асфальта ЧАО "Асфальтобетонный завод "АБ Столичный".

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР от 12 декабря 2019 года, Сергей Самусев вышел из состава ее акционеров, продав свой пакет в размере 47,89% уставного капитала компании.

Основными акционерами ЧАО "АБЗ "АБ Столичный" по состоянию на третий квартал 2019 года являлись Самусев и Тигипко с долями 47,9% и 22,6% соответственно, а также компания "Форвинком Лимитед" (24,7%, Кипр, по состоянию на конец 2017 года данным пакетом акций владела компания "Векер Лимитед").

Конечным бенефициаром компании по состоянию на 16 декабря 2019 года числится Самусев.

"Асфальтобетонный завод "АБ Столичный" в 2018 году сократил чистую прибыль на 35% по сравнению с 2017 годом — до 38,6 млн грн. Чистый доход от реализации продукции вырос на 21,2% — до 362,9 млн грн. В 2018 году "АБ Столичный" выплатил акционерам 46,8 млн грн дивидендов.

Ранее Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение компании Сергея Тигипко на покупку торгово-офисного центра "Арена Сити" в Киеве.

Также сообщалось, что Тигипко через кипрскую компаниию "T.A.S. Overseas Investments Limited", основным акционером которой он является, намерен приобрести ООО "Соковый завод Кодымский", расположенный в Одесской области.

Отметим, что группа "ТАС" основана в 1998 году. Имеет активы в финансовом и промышленном секторах, сельском хозяйстве, недвижимости, фармацевтике и венчурных проектах.

В финансовый сектор группы входят ТАСкомбанк, Универсал банк, ВиЕс банк, две страховые компании и ряд других организаций. Учредителем и основным акционером группы является Сергей Тигипко.