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Скільки коштів витрачають Україна та Росія на лобіювання своїх інтересів у США
За даними FARA (Foreign Agents Registration Act), 62,5 тисячі доларів державних коштів витратила Україна на лобіювання у США у 2024 році, що у 6 разів менше, ніж у 2023. Загалом понад 5,4 млн доларів пішло на лобіювання інтересів України в Америці від початку 2022 року. Натомість Росія витратила у 2,2 раза більше коштів на лобіювання за той самий період — 11,8 млн доларів.
Про це повідомляє "Опендатабот"
Зазначається, що за весь час у США зареєстровано 6 882 лобістські компанії, з яких лише 517 наразі активні. Саме вони забезпечують вплив на американських політиків, формуючи порядок денний у Вашингтоні.
Так, Україна витратила 62,5 тисячі доларів на лобістські послуги в США за 2024 рік. У 2023 році — 366,7 тисячі доларів, а протягом першого року після початку повномасштабного вторгнення, ця сума становила майже 5 мільйонів доларів.
Скорочення витрат відзначається і в інших країнах. Польща, наприклад, зменшила фінансування лобістів у США у 5 разів, скоротивши витрати до 245,2 тисячі доларів у 2024.
Росія ж урізала своє державне фінансування лобістів у 18 разів, зменшивши витрати до 461,2 тисячі доларів у 2024. Проте навіть після такого скорочення РФ все ще витрачає на лобіювання у США в 7,4 раза більше, ніж Україна, і майже вдвічі більше, ніж Польща.
Нагадаємо, 23 лютого 2024 року Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт про доброчесне лобіювання №10337.
У березні 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон про лобізм в Україні, що мав би врегулювати діяльність лобістів та зробити її прозорішою. Проте на практиці цей законопроєкт поки що не запрацював.
У НАЗК зазначили, що агентство розпочне роботу зі створення Реєстру прозорості – інформаційно-комунікаційної системи, де буде збиратися, обліковуватися та оброблятися інформація про суб’єктів лобіювання та їхня звітність.