Должна быть взаимовыгодной: Украина выработала свое видение текста соглашения с США о недрах

Украина уже выработала свою позицию по соглашению с США о полезных ископаемых и формирует группу, которая поедет на переговоры.

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Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига в комментарии "Укринформу".

"С украинской стороны будет финализирован состав переговорной группы, которая в ближайшее время отбудет в Вашингтон для предметного обсуждения предложенного американской стороной текста соглашения. Мы выработали уже свою позицию, также свое видение текста будущего соглашения", — подчеркнул дипломат.

Он отметил, что будущее соглашение должно быть взаимовыгодным, отвечать интересам двух сторон, а также не должно противоречить курсу Украины на евроинтеграцию.

"Это одна из принципиальных позиций для украинской стороны", – подчеркнул Сибига.

Он подтвердил, что для сопровождения переговорного процесса изберут одну из ведущих юридических компаний. В состав делегации в Вашингтон также войдет представитель МИД.

Украинская делегация едет в США на переговоры

11-12 апреля украинская делегация проведет в Вашингтоне технические консультации с администрацией президента Дональда Трампа по соглашению о полезные ископаемые между Украиной и США.

В состав украинской делегации войдут заместители министров экономики и юстиции, но без чиновников более высокого уровня. Для сопровождения переговоров правительство привлекло международную юридическую компанию.

Ранее первый вице-премьер-министр, глава Минэкономики Юлия Свириденко рассказывала, что Украина собирает техническую группу для переговоров, определяет "красные линии" и основные принципы.

"То, что мы имеем сейчас, — это документ, отражающий позицию юридической группы Минфина США... Это не окончательная версия, это не общая позиция", — отмечала она.

Ключевые пункты нового соглашения

В СМИ появилась информация, что администрация президента США Дональда Трампа вернула к соглашению о недрах требование к Украине возместить всю помощь, которую Штаты предоставили после начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году.

28 марта Владимир Зеленский сообщил, что США предоставили Украине совершенно новый проект соглашения по поводу полезных ископаемых, который кардинально отличается от предыдущего варианта. Но Украина не будет признавать уже оказанную американскую военную помощь долгом.

Трамп заявил, что Зеленский хочет отказаться от важного соглашения относительно полезных ископаемых, и пригрозил "значительными проблемами" в случае принятия такого решения.

Ранее нардеп Ярослав Железняк обнародовал основные положения нового соглашения, отметив, что это не финальный документ и он еще может быть изменен. По словам нардепа, соглашение предусматривает:

создание органа управления из пяти человек, где трое представителей США будут иметь право вето.

соглашение бессрочно, охватывает всю территорию Украины и предусматривает добычу всех существующих и новых ископаемых как государственными, так и частными компаниями.

вкладом США в реализацию соглашения считается помощь, предоставленная Украине с 2022 года. Все средства фонда будут сразу конвертироваться в валюту и выводиться за границу, а если Украина не получит предусмотренные выплаты, правительство будет вынуждено компенсировать их.

Если сделка будет принята, пишет Bloomberg, она предоставит США огромные полномочия контролировать инвестиции в Украину в проекты, включая дороги и железные дороги, порты, шахты, нефть и газ, а также добычу важнейших полезных ископаемых.