Має бути взаємовигідною: Україна виробила своє бачення тексту угоди зі США про надра

Україна вже виробила свою позицію щодо угоди зі США про корисні копалини й нині формує групу, яка поїде на переговори.

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Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга в коментарі "Укрінформу".

"З українського боку буде фіналізовано склад переговорної групи, яка найближчим часом відбуде до Вашингтона для предметного обговорення запропонованого американською стороною тексту угоди. Ми виробили вже свою позицію, також своє бачення щодо тексту майбутньої угоди", - наголосив дипломат.

Він зауважив, що майбутня угода має бути взаємовигідною, відповідати інтересам двох сторін, а також не має суперечити курсу України на євроінтеграцію.

"Це одна з принципових позицій для української сторони", - підкреслив Сибіга.

Він підтвердив, що для супроводу переговорного процесу оберуть одну з провідних юридичних компаній. До складу делегації до Вашингтона також увійде представник МЗС.

Українська делегація їде до США на переговори

11-12 квітня українська делегація проведе у Вашингтоні технічні консультації з адміністрацією президента Дональда Трампа щодо угоди про корисні копалини між Україною та США.

До складу української делегації увійдуть заступники міністрів економіки та юстиції, але без чиновників вищого рівня. Для супроводу переговорів уряд залучив міжнародну юридичну компанію.

Раніше перша віцепрем'єр-міністр, очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко розповідала, що Україна збирає технічну групу для переговорів, визначає "червоні лінії" та основні принципи.

"Те, що ми маємо зараз, - це документ, який відображає позицію юридичної групи Мінфіну США... Це не остаточна версія, це не спільна позиція", - наголошувала вона.

Ключові пункти нової угоди

У ЗМІ з’явилася інформація, що адміністрація президента США Дональда Трампа повернула до угоди про надра вимогу до України відшкодувати всю допомогу, яку Штати надали після початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році.

28 березня Володимир Зеленський повідомив, що США надали Україні абсолютно новий проєкт угоди щодо корисних копалин, який кардинально відрізняється від попереднього варіанту. Але Україна не визнаватиме вже надану американську військову допомогу боргом.

Натомість Трамп заявив, що Зеленський хоче відмовитися від важливої ​​угоди щодо корисних копалин, і пригрозив "значними проблемами" у разі прийняття такого рішення.

Раніше нардеп Ярослав Железняк оприлюднив основні положення нової угоди, зазначивши, що це не фінальний документ і його ще може бути змінено. За словами нардепа, угода передбачає:

створення органу управління з п’яти осіб, де троє представників США матимуть право вето.

угода безстрокова, охоплює всю територію України та передбачає видобуток усіх існуючих і нових копалин як державними, так і приватними компаніями.

внеском США у реалізацію угоди вважається допомога, надана Україні з 2022 року. Всі кошти фонду одразу конвертуватимуться у валюту і виводитимуться за кордон, а якщо Україна не отримає передбачені виплати, уряд буде змушений компенсувати їх.

Якщо угода буде прийнята, пише Bloomberg, то вона надасть США величезні повноваження контролювати інвестиції в Україну в проєкти, включаючи дороги та залізниці, порти, шахти, нафту і газ, а також видобуток найважливіших корисних копалин.