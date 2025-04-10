В правительстве назвали дату, когда начнутся технические консультации между Украиной и США по соглашению о недрах

Украина и США проведут технические консультации по минеральному соглашению 11 апреля в Вашингтоне при участии представителей Министерства юстиции и Минэкономики.

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Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время пресс-конференции в Брюсселе, пишет "Интерфакс-Украина".

Она сообщила, что не может сейчас разглашать другие подробности консультаций.

"Я не в состоянии рассматривать какие-либо детали, потому что встреча будет только завтра, но я смогу прокомментировать завтра", – сказала Стефанишина.

Вице-премьер добавила, что ничто в соглашении не может быть предметом переговоров с Украиной "таким образом, чтобы взорвать действующие обязательства, которые есть у Украины, в том числе финансовые, в рамках Европейской программы макрофинансовой помощи Украине со стороны МВФ".

"Это то, что не подлежит ни одному переговорному формату, а значит, это означает, что соответствующие коррективы должны быть внесены в формат соглашения позже", — подчеркнула она.

Стефанишина напомнила, что этот новый проект соглашения, как и предыдущий рамочный, был предложен США, и что Украина ведет переговоры по соглашениям, направленным на аккумулирование ресурсов для реинвестирования в страну.

Представители Украины едут на переговоры в США

По итогам переговоров в саудовском городе Джидда во вторник, 11 марта, президенты США и Украины пришли к соглашению о соглашении о разработке критических минеральных ресурсов Украины. Стефанишина после этого говорила, что рамочное соглашение с США о минеральных ресурсах завершено и Украина готова к подписанию никогда.

По данным Bloomberg, 11-12 апреля украинская делегация проведет в Вашингтоне технические консультации с администрацией президента Дональда Трампа по соглашению о полезные ископаемые между Украиной и США. Издание сообщило со ссылкой на собственные источники, что правительство наняло международных юристов для сопровождения переговорного процесса. Позже первая вице-премьер – министерша экономики Юлия Свириденко заявила, что еще не выбрана юридическая фирма для заключения стратегического соглашения с США о недрах. Однако, по ее словам, это должно быть определено на этой неделе.

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил, что для сопровождения переговорного процесса изберут одну из ведущих юридических компаний.

Ранее Свириденко рассказывала, что Украина собирает техническую группу для переговоров, определяет красные линии и основные принципы.