Соглашение с США по редкоземельным металлам: Трамп заявил, что Зеленский пытается возобновить переговоры

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский пытается вновь вести переговоры по соглашению о редкоземельных металлах.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом Трамп сказал во время разговора с журналистами в Белом доме, передает Общественное.

"Я вижу, что Зеленский пытается перезаключить договор о редкоземельных металлах. Знаете, мы кое-что сделали, потому что, как вы знаете, европейцам возвращают деньги, которые они им дали. Нам нет", — считает Трамп.

Он в очередной раз обвинил экс-президента США Джо Байдена в некомпетентности. По словам Трампа, ему следовало бы попросить редкоземельные металлы у Украины или потребовать предоставления гарантий погашения кредитов "в той или иной форме".

Как пишет CNN, Трамп заявил, что украинская сторона якобы увязывает подписание соглашения о недрах с вступлением в НАТО.

" Мы уже договорились о редкоземельных металлах, соглашение было готово. Но теперь я слышу от прессы, что Украина заявляет: 'Мы подпишем соглашение только в случае вступления в НАТО' или что-то подобное. Во-первых, это никогда не обсуждалось. Во-вторых, им дали понять, что в НАТО их не примут", — подчеркнул Трамп.

Также он отметил, что именно стремление Украины к вступлению в Альянс могло стать причиной войны.

28 марта Владимир Зеленский сообщил, что США предоставили Украине совершенно новый проект соглашения по поводу полезных ископаемых, который кардинально отличается от предыдущего варианта. Но Украина не будет признавать уже оказанную американскую военную помощь долгом.

Трамп заявил, что Зеленский хочет отказаться от важного соглашения относительно полезных ископаемых, и пригрозил "значительными проблемами" в случае принятия такого решения.

Ключевые пункты нового соглашения

Ранее нардеп Ярослав Железняк обнародовал основные положения нового соглашения, отметив, что это не финальный документ и он еще может быть изменен. По словам нардепа, соглашение предусматривает:

создание органа управления из пяти человек, где трое представителей США будут иметь право вето.

соглашение бессрочно, охватывает всю территорию Украины и предусматривает добычу всех существующих и новых ископаемых как государственными, так и частными компаниями.

вкладом США в реализацию соглашения считается помощь, предоставленная Украине с 2022 года. Все средства фонда будут сразу конвертироваться в валюту и выводиться за границу, а если Украина не получит предусмотренные выплаты, правительство будет вынуждено компенсировать их.

Если сделка будет принята, пишет Bloomberg, она предоставит США огромные полномочия контролировать инвестиции в Украину в проекты, включая дороги и железные дороги, порты, шахты, нефть и газ, а также добычу важнейших полезных ископаемых. Соглашение предоставит США первую претензию на прибыль, перечисленную в специальный инвестиционный фонд реконструкции, который будет контролироваться Вашингтоном.