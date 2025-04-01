Угода зі США щодо рідкісноземельних металів: Трамп заявив, що Зеленський намагається поновити переговори

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, , що український лідер Володимир Зеленський намагається знову вести переговори щодо угоди про рідкісноземельні метали.

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Про це Трамп сказав під час розмови з журналістами у Білому домі, передає Суспільне.

"Я бачу, що Зеленський намагається переукласти договір про рідкоземельні метали. Знаєте, ми дещо зробили, тому що, як ви знаєте, європейцям повертають гроші, які вони їм дали. Нам ні", - вважає Трамп.

Він вкотре звинуватив експрезидента США Джо Байдена у некомпетентності. За словами Трампа, йому слід було б попросити рідкісноземельні метали в України або вимагати надати гарантії погашення кредитів "у тій чи іншій формі".

Як пише CNN, Трамп заявив, що українська сторона нібито пов’язує підписання угоди про надра зі вступом до НАТО.

"Ми вже домовилися щодо рідкоземельних металів, угода була готова. Але тепер я чую від преси, що Україна заявляє: 'Ми підпишемо угоду тільки в разі вступу до НАТО' або щось подібне. По-перше, це ніколи не обговорювалося. По-друге, їм дали зрозуміти, що в НАТО їх не приймуть", — наголосив Трамп.

Також він зазначив, що саме прагнення України до вступу в Альянс могло стати причиною війни.

28 березня Володимир Зеленський повідомив, що США надали Україні абсолютно новий проєкт угоди щодо корисних копалин, який кардинально відрізняється від попереднього варіанту. Але Україна не визнаватиме вже надану американську військову допомогу боргом.

Натомість Трамп заявив, що Зеленський хоче відмовитися від важливої ​​угоди щодо корисних копалин, і пригрозив "значними проблемами" у разі прийняття такого рішення.

Ключові пункти нової угоди

Раніше нардеп Ярослав Железняк оприлюднив основні положення нової угоди, зазначивши, що це не фінальний документ і його ще може бути змінено. За словами нардепа, угода передбачає:

створення органу управління з п’яти осіб, де троє представників США матимуть право вето.

угода безстрокова, охоплює всю територію України та передбачає видобуток усіх існуючих і нових копалин як державними, так і приватними компаніями.

внеском США у реалізацію угоди вважається допомога, надана Україні з 2022 року. Всі кошти фонду одразу конвертуватимуться у валюту і виводитимуться за кордон, а якщо Україна не отримає передбачені виплати, уряд буде змушений компенсувати їх.

Якщо угода буде прийнята, пише Bloomberg, то вона надасть США величезні повноваження контролювати інвестиції в Україну в проєкти, включаючи дороги та залізниці, порти, шахти, нафту і газ, а також видобуток найважливіших корисних копалин. Угода надасть США першу претензію на прибутки, перераховані в спеціальний інвестиційний фонд реконструкції, який буде контролюватись Вашингтоном.