В уряді назвали дату, коли розпочнуться технічні консультації між Україною і США щодо угоди про надра

Україна та США проведуть технічні консультації щодо мінеральної угоди 11 квітня у Вашингтоні за участі представників Міністерства юстиції та Мінекономіки.

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Про це заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час пресконференції у Брюсселі, пише "Інтерфакс-Україна".

Вона повідомила, що не може зараз розголошувати інші подробиці консультацій.

"Я не в змозі розглядати якісь деталі, тому що зустріч буде тільки завтра, але я зможу прокоментувати завтра", – сказала Стефанішина.

Віцепрем’єрка додала, що ніщо в угоді не може бути предметом переговорів з Україною "таким чином, щоб підірвати чинні зобов'язання, які має Україна, в тому числі фінансові, в рамках Європейської програми макрофінансової допомоги Україні з боку МВФ".

"Це те, що не підлягає жодному переговорному формату, а отже, це означає, що відповідні корективи мають бути внесені у формат угоди пізніше", – наголосила вона.

Стефанішина нагадала, що цей новий проєкт угоди, як і попередній рамковий, був запропонований США, і що Україна веде переговори щодо угод, які спрямовані на акумулювання ресурсів для реінвестування в країну.

Представники України їдуть на переговори до США

За підсумками переговорів у саудівському місті Джидда у вівторок, 11 березня, президенти США та України дійшли згоди щодо угоди про розробку критичних мінеральних ресурсів України. Стефанішина після цього говорила, що рамкова угода із США щодо мінеральних ресурсів завершена й Україна готова до підписання будь-коли.

За даними Bloomberg, 11-12 квітня українська делегація проведе у Вашингтоні технічні консультації з адміністрацією президента Дональда Трампа щодо угоди про корисні копалини між Україною та США. Видання повідомило з посиланням на власні джерела, що уряд найняв міжнародних юристів для супроводу переговорного процесу. Пізніше перша віце-прем’єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що ще не обрано юридичну фірму для укладення стратегічної угоди зі США про надра. Проте, за її словами, це має бути визначено цього тижня.

Очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив, що для супроводу переговорного процесу оберуть одну з провідних юридичних компаній.

Раніше Свириденко розповідала, що Україна збирає технічну групу для переговорів, визначає "червоні лінії" та основні принципи.