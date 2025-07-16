Угода про копалини: Україна та США шукають адміністратора для Інвестиційного фонду відбудови

Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) опублікувала запит на інформацію для визначення компанії-адміністратора американсько-українського Інвестиційного фонду відбудови.

Як пише Delo.ua, про це повідомило Міністерство економіки.

Які обов'язки

Зазначається, що адміністратор Фонду відповідатиме за технічні операції: бухгалтерський облік, документацію, обробку транзакцій і дотримання регуляторних вимог. Водночас усі інвестиційні рішення ухвалюватиме виключно Керівна рада Фонду з рівною кількістю представників обох країн.

У Мінекономіки пояснюють, що публікація є першим етапом відбору кваліфікованого партнера й сама по собі не запускає офіційний тендер. Кваліфіковані українські компанії також можуть подати свої пропозиції до DFC. Остаточний вибір постачальника послуг ухвалюватиметься одностайно Керівною радою Фонду, до якого увійдуть по три представники від США та України.

DFC запрошує кваліфіковані компанії надати інформацію про свій досвід у:

Обліку та звітності інвестиційних фондів;

Забезпеченні регуляторної відповідності, включаючи процедури перевірки клієнтів та протидії відмиванню коштів;

Обробці інвестиційних транзакцій та управлінні активами;

Впровадженні сучасних технологічних платформ для адміністрування фондів тощо.

Обов'язки постачальника послуг з адміністрування інвестиційного фонду включатимуть:

надання відповідних послуг;

використання надійної технологічної платформи з потужними функціями безпеки;

експертиза команди;

відповідність та управління ризиками, включаючи протоколи протидії відмиванню грошей та перевірки клієнтів;

розробка графіку виконання робіт з чіткими ключовими етапами.

"Американсько-український Інвестиційний фонд відбудови має забезпечити фінансування проєктів у стратегічно важливих секторах української економіки, зокрема видобутку корисних копалин, видобутку вуглеводнів та сфері інфраструктури. Фонд сприятиме довгостроковому економічному зростанню та зміцненню України", – підкреслюють в Мінекономіки.

Зацікавлені компанії можуть надсилати свої відповіді до 27 липня 2025 року.

Угода зі США про надра

30 квітня Україна та США підписали угоду про створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови. 7 травня комітет Ради з питань міжнародної політики підтримав ратифікацію угоди про корисні копалини.

8 травня Верховна Рада підтримала ратифікацію угоди між урядами України та США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови. А 12 травня президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди.

13 квітня Україна підписала дві додаткові угоди з американською стороною щодо створення спільного фонду із розробки корисних копалин.

23 травня Україна та США офіційно завершили всі процедури для запуску Американсько-українського інвестиційного фонду — нового механізму для залучення інвестицій у відновлення та розвиток української економіки.

Наразі Україна готується оголосити конкурс на розробку літієвого родовища “Добра” в Кіровоградській області. Проєкт може стати пілотним у межах співпраці з Американсько-українським фондом відбудови.