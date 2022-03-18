Україна отримала 300 млн євро від Євросоюзу

На рахунки України 18 березня надійшов черговий макротранш. 300 мільйонів євро виділено у рамках програми макрофінансової допомоги ЄС. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко у своєму Facebook.

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Мінфін цілодобово веде переговори зі світовими кредиторами, щоби забезпечити фінансову стабільність Україні.

За останні дні березня Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, Євросоюз, Європейський інвестиційний банк та уряди інших держав сукупно надали Україні 2 мільярди доларів та 1 мільярд євро.

"Днями отримали підтвердження надання Україні грантових коштів від низки європейських країн. Очікуємо на рішення вже найближчим часом", — додав Марченко.

Він повідомив, що Мінфін також веде інший фронт – санкційний. Відомство веде переговори з міжнародними інвестбанками та фондами.

"Як результат, маємо реакцію від Goldman Sachs, JP Morgan, Deutsche Bank, ING Group, BNP Paribas, HSBC та Barclays. Усі вони скорочують свою присутність у країні агресори та працюють над подальшими санкціями, про що отримали особисті підтвердження від керівництва компаній", — підсумував голова Мінфіну.

Нагадаємо, Європейський Союз 3 березня підписав з Україною меморандум про надання 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги. Перший транш склав 600 млн. євро, перша його частина надійшла в Україну 11 березня.

У свою чергу Нацбанк України розпочав також обговорення з Міжнародним валютним фондом варіантів підтримки економіки та фінансового сектору країни у період воєнного стану.

Фото: ua.depositphotos.com