ЄС завершив перерахування України кредиту в €1,2 млрд

Європейська комісія від імені Євросоюзу 20 травня перерахувала Україні останній транш пакету макрофінансової допомоги у сумі 600 мільйонів євро, завершивши таким чином виділення їй узгодженого раніше обсягу кредитних коштів на 1,2 мільярда євро. Про це повідомляє сайт виконавчого органу ЄС.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Після неспровокованого та невиправданого вторгнення Росії ця термінова фінансова допомога допоможе Україні заповнити гостру нестачу фінансування, пов'язану з її винятковими гуманітарними та оборонними потребами", - наголошується в повідомленні.

Вказано, що ці кошти надаються Україні у вигляді довгострокових кредитів "на дуже вигідних умовах". Очікується, що вони підуть на часткове покриття значного дефіциту державного фінансування в Україні, який на другий квартал 2022 оцінюється міжнародними фінансовими інститутами приблизно в 15 мільярдів доларів.

Нагадаємо, що перша частина кредиту в розмірі 600 мільйонів євро в рамках цієї надзвичайної допомоги Євросоюзу була перерахована двома траншами 11 та 18 березня.

"Ця макрофінансова допомога підвищує макроекономічну стабільність України та підтримує безперервну роботу державних функцій у цей критичний час. Виплата є відчутною демонстрацією непохитної підтримки України з боку ЄС", - наголошують у Єврокомісії.

Зокрема, останню виплату було проведено після оцінки прогресу української влади у реалізації заходів, узгоджених у меморандумі про взаєморозуміння між Україною та ЄС, підписаному на початку березня. Комісія дійшла висновку, що влада в цілому вжила заходів щодо виконання погоджених умов.

"У майбутньому ЄС продовжить надавати короткострокову фінансову підтримку Україні, одночасно супроводжуючи її у її довгостроковому відновленні, відповідно до планів, оголошених у середу. Україна встане на ноги як демократична та процвітаюча країна", - зазначила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

У свою чергу, як нагадав віце-президент ЄК Валдіс Домбровскіс, напередодні було запропоновано надати нову кредитну макрофінансову допомогу Україні у розмірі до 9 мільярдів євро у 2022 році.