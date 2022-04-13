Ще €500 млн. В Раді Євросоюзу погодили третій транш Україні на озброєння

Рада Євросоюзу прийняла рішення виділити Україні на поставку військової техніки €500 млн. Цей транш буде вже третім, а кошти виділять з Європейського фонду миру (EPF), повідомили в самій Раді ЄС.

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Євросоюз додасть €500 млн до ресурсів, які вже були мобілізовані в рамках EPF для України, тим самим потроївши початковий бюджет до €1,5 млрд. Попередні заходи допомоги було погоджено 28 лютого та 23 березня.

Виділені кошти покриватимуть як постачання озброєння, так і постачання ЗСУ державами-членами ЄС засобів індивідуального захисту, аптечок та палива, а також військового обладнання.

Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель підкреслив, що наступні тижні будуть вирішальними, оскільки РФ готується до наступу на сході України.

"Дуже важливо, щоб ми продовжували та нарощували нашу військову підтримку Україні, щоб захистити її територію та населення та запобігти подальшим стражданням", – відмітив він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль нещодавно заявив про очікування, що Україна набуде статусу кандидата на членство в Євросоюзі не пізніше червня 2022 року. Представники уряду зустрілися з керівництвом ЄС у Києві та отримали опитувальник, який мають заповнити, щоб набути статусу кандидата в членство в ЄС.