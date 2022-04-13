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Еще €500 млн. В Совете Евросоюза согласовали третий транш Украине на вооружение
Совет Евросоюза принял решение выделить Украине на поставку военной техники €500 млн. Этот транш будет уже третьим, а средства будут выделены из Европейского фонда мира (EPF), сообщили в самом Совете ЕС.
Евросоюз прибавит €500 млн к ресурсам, которые уже были мобилизованы в рамках EPF для Украины, тем самым утроив первоначальный бюджет до €1,5 млрд. Предыдущая помощь была согласована 28 февраля и 23 марта.
Выделенные средства будут покрывать как поставки вооружения, так и поставки ВСУ государствами-членами ЕС средств индивидуальной защиты, аптечек и топлива, а также военного оборудования.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подчеркнул, что следующие недели будут решающими, поскольку РФ готовится к наступлению на востоке Украины.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Очень важно, чтобы мы продолжали и наращивали нашу военную поддержку Украине, чтобы защитить ее территорию и население и предотвратить дальнейшие страдания", — отметил он.
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль недавно заявил об ожиданиях, что Украина получит статус кандидата на членство в Евросоюзе не позднее июня 2022 года. Представители правительства встретились с руководством ЕС в Киеве и получили опросник, которые должны заполнить, чтобы получить статус кандидата в членство в ЕС.