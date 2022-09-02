На Донбассе идут бои с "кадыровцами", пытающимися захватить Зайцево и Майорск - Генштаб

Украинские силы обороны успешно отразили атаки врага в направлениях города Соледар и сел Бахмутское и Веселая Долина в районе Бахмута, сообщают в Генеральном штабе Вооруженных сил.

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При этом там говорят, что подразделения так называемых "кадыровцев" ведут наступательные действия, пытаясь продвинуться в направлениях Зайцево и Майорска, боевые действия продолжаются.

Отметим, что из контекста предыдущих сообщений следовало, что речь идет о селе Зайцево Бахмутской городской общины, хотя в Генштабе никогда не конкретизируют административную принадлежность населенных пунктов. При этом недалеко расположено и пгт Зайцево Светлодарской общины, северная часть которого до вторжения 2022 года контролировалась украинской армией. В его же состав был передан микрорайон Майорск, ранее входивший в состав оккупированного еще в 2014 году города Горловка.

Согласно последней сводке Генштаба, на этом направлении противник обстреливал из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии районы Белогоровки, Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Кодемы, Майорска, Нью-Йорка, Сухой Балки и Юрьевки.

Также оккупационные войска производили обстрелы в районах города Северск и сел Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Переездное, Веселое, Раздоловка и Григоровка.

На Авдеевском направлении обстрелам подверглись населенные пункты Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Тоненькое, Карловка, Первомайское, Водяное, Опытное, Веселое и Георгиевка.

Наступательными и штурмовыми действиями враг продолжает попытки улучшить тактическое положение в направлениях населенных пунктов Первомайское, Опытное и Невельское, но, как отмечают в Генштабе, украинские войска отбросили врага на прежние позиции.

На Новопавловском направлении активных наступательных действий оккупанты не проводили. Зафиксированы обстрелы районов населенных пунктов Великая Новоселка, Нескучное, Богоявленка, Пречистовка, Новомайорск и Никольское.

В Запорожском направлении враг осуществлял обстрелы объектов в районах населенных пунктов Новоочеретоватое, Новоселка, Времовка, Новополь, Новодаровка, Зализничное, Дорожнянка, Новоданиловка и Белогорье.

На Южнобугском направлении противник обстреливал районы населенных пунктов Широкое, Партизанское, Новопетровка, Трудолюбовка, Любомировка, Шевченково, Луч, Степовая Долина, Прибугское, Лиманы, Таврическое и Любимовка.

Сообщается и об успешном отражении наступления противника неподалеку от Высокополья и Потемкино на границе Херсонской области с Днепропетровской.

В свою очередь, на Славянском направлении российские подразделения обстреляли из танков, минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Вернополье, Бражевка, Дубравное, Долина, Богородичное, Донецкое, Райгородок и Краснополье, однако активных наступательных действий не предпринимали.

На Харьковском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Уды, Сосновка, Большие Проходы, Питомник, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Петровка, Перемога, Старый Салтов и Пришиб, совершил дистанционное минирование местности в районе села Лебяжье. Также говорится об отражении атаки врага в районе села Гусаровка под Балаклеей.

На Северском направлении российские войска обстреливали районы сел Сеньковка, Хреновка и Каменская Слобода Черниговской области, а также Нововасилевка, Майское, Суходол и Новая Слобода Сумской области.