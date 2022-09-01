Оккупанты пытаются прорваться к селу Водяное возле Угледара - Генштаб

Российские оккупационные силы в четверг пытались наступательными и штурмовыми действиями улучшить свое тактическое положение в направлении села Водяное Угледарской общины, расположенного западнее трассы, соединявшей Угледар с Донецком. При этом, как сказано в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, успеха противник не имел и отошел.

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Об этом отдельно заявлено именно в контексте событий на Новопавловском направлении, где также зафиксирован авиаудар возле города Марьинка и вражеские обстрелы районов населенных пунктов Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Великая Новоселка и Пречистовка.

Другое село Водяное - Очеретинской общины - упоминается лишь в контексте обстрелов оккупантов на Авдеевском направлении. В то же время указано, что противник наступательными и штурмовыми действиями безуспешно пытался улучшить тактическое положение в направлениях соседних с Водяным поселков Первомайское, Невельское и Опытное, но отошел, понеся потери.

Кроме этого, оккупанты осуществляли обстрелы с применением танков, минометов и ствольной артиллерии по районам населенных пунктов Александрополь, Розовка, Тоненькое, Авдеевка, Карловка, Опытное, Первомайское и Пески, нанесли авиаудары по районам сел Времовка, Нескучное и Александрополь.

У Бахмута вражеские войска снова пытались продвинуться в направлениях населенных пунктов Соледар, Веселая Долина, Бахмутское и Зайцево, но, как указывают в Генштабе, успеха не имели и отошли.

В этом районе зафиксированы обстрелы с применением танков, ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов Веселое, Яковлевка, Выемка, Белогоровка, Краснополовка, Звановка, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Майорск и Веселая Долина.

Из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии оккупационные войска обстреливали районы населенных пунктов Северск, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Спорное и Раздоловка, а также Райгородок и Пискуновка.

На Славянском направлении подразделения врага обстреляли из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Грушеваха, Большая Камышеваха, Вернополье, Долина, Краснополье, Дубравное и Новая Дмитровка, нанеся авиаудар по районам сел Новая Дмитровка и Богородичное. Также сообщается о неудавшейся попытке наступления противника в направлении села Долина.

На Харьковском направлении россияне производили обстрелы с применением вооружения танков, ствольной и реактивной артиллерии по объектам в районах населенных пунктов Уды, Сосновка, Большие Проходы, Питомник, Русская Лозовая, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Старый Салтов и Пришиб.

В Черниговской области войска РФ обстреляли из минометов и ствольной артиллерии районы сел Каменская Слобода, Железный мост и Сеньковка, а в Сумской области - район села Стариково.

В свою очередь, на Запорожском направлении враг вел обстрелы объектов в районах населенных пунктов Новополь, Ольговское, Гуляйполе и Луговское.

На Южнобугском же направлении противник танками, минометами и ствольной артиллерией пытался поразить важные объекты в районах населенных пунктов Потемкино, Андреевка, Новогригоровка, Широкое, Партизанское, Новопетровка, Любомировка, Шевченково, Степовая Долина, Таврийское, Лупарево, Александровка, Первомайское, Лозовое и Ольгино.