Оккупанты нанесли четыре удара по Дружковке: разрушена школа (ВИДЕО)

Оккупационные войска нанесли 30 августа четыре удара по городу Дружковка Донецкой области, причинив, соответственно, разрушения четырем учреждениям. Об этом сообщает областная военная администрация.

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"Школа №8 уничтожена полностью. Она была недавно отремонтирована и готовилась начать учебный процесс 1 сентября", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что от российских обстрелов пострадала еще одна школа, дворец спорта и дворец культуры. По предварительной информации, жертв среди гражданских нет.

"Нет ни одного места в Донецкой области, безопасного от российского оружия. Они будут уничтожать все, до чего дотянутся. В таких обстоятельствах оставаться в области нельзя! Прилететь может куда угодно. Эвакуируйтесь, пока есть такая возможность! Государство обеспечивает бесплатную эвакуацию в безопасные регионы Украины", – подчеркивают в ОВА.

Отметим также, что по данным Донецкой ОВА, в результате обстрелов оккупантов 29 августа погибли по меньшей мере два мирных жителя (в Раздольном и Пивничном), а еще четыре получили ранения. Накануне же были установлена гибель сразу восьми мирных жителей области (четырех в Бахмуте, двух в Райгородке, одного человека в Татьяновке и одного в Николаевке), а еще семь человек получили ранения.