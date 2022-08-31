Генштаб: ВСУ отбили попытки наступления оккупантов по линии Бахмут - Кодема

Оккупанты в среду обстреливали объекты военной и гражданской инфраструктуры в районах городов Бахмут и Соледар, сел Зайцево и Кодема. При этом украинские военные отразили попытки наступления противника в направлениях Бахмута, сел Веселая Долина, Зайцево, Кодема и Майорск, сообщают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

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Кроме того, враг вел обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии возле сел Веселое, Закотное, Григоровка и Спорное, нанеся авиационные удары по районам сел Спорное и Ивано-Дарьевка.

В районе Донецка противник совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии вблизи Авдеевки, Опытного, Уманского, Первомайского и Старомихайловки, предпринял неудачную попытку наступления в направлениях Авдеевки, Первомайского, Красногоровки и Марьинки, однако понес потери и отошел.

Южнее враг попытался улучшить тактическое положение в районе села Победа, но тоже безуспешно. Зафиксированы также обстрелы позиций украинских войск в районах населенных пунктов Новомихайловка, Пречистовка и Великая Новоселка.

На Запорожском направлении обстрелам со стороны противника подверглись районы населенных пунктов Бурлацкое, Каменское, Новополь, Гуляйполе, Орехов, Зализничное, Времовка, Новоивановка и Малая Токмачка, авиаудары были нанесены возле Красного, Дорожнянки и Новоселки.

"На Южнобугском направлении противник сосредотачивает основные усилия на удержании занимаемых позиций. Принимает меры по восполнению потерь и восстановлению логистического обеспечения группировки войск", - говорится в сообщении.

Так, российские войска совершали обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Александровка, Лупарево, Красный Яр, Киселевка, Квитневое, Великое Артаково, Шевченково, Николаев, Белая Криница, Посад-Покровское, Ольгино, Добрянка и Тополиное. Авиаудары нанесены по районам сел Андреевка, Ольгино и Плотницкое.

В свою очередь, на Славянском направлении огневому воздействию подверглись позиции Сил обороны в районах сел Долина и Богородичное Донецкой области и Дубравное Харьковской области. Авиаудар был нанесен возле села Вернополье.

Вокруг Харькова противник обстреливал из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии гражданскую инфраструктуру в районах сел Дуванка, Сосновка, Русская Лозовая, Черкасские Тишки, Циркуны, Старый Салтов и Шестаково. Нанесены авиаудары по району Русских Тишек. Также враг неудачно попытался наступать в направлении Прудянки. Кроме того, были обстреляны районы сел Норцевка и Гусаровка, что в районе Балаклеи.

Также, по данным Генштаба, враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы в районах сел Гай и Блешня Черниговской области, а также Дмитровка и Кондратовка Сумской области.