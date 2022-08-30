Оккупанты пытаются установить контроль над селом Кодема под Бахмутом - Генштаб

Оккупационные войска одновременно по нескольким направлениям пытаются установить контроль над селом Кодема Светлодарской общины Донецкой области, продолжаются бои. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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Также сообщается, что наступательными действиями враг пытался продвинуться в направлениях Бахмута и соседних сел Зайцево и Веселая Долина, но успеха не имел и отошел.

Из танков, ствольной и реактивной артиллерии противник наносил удары у Бахмута, Соледара, Белогоровки, Зайцево и Кодемы. Также оккупанты нанесли ракетный удар возле города Константиновка.

Кроме того, на севере Донецкой области огневое поражение было нанесено по районам Богородичного, Славянска, Григоровки, Спорного, Переездного и Выемки. Удары авиации противника зафиксированы у Григоровки и Пришиба.

В свою очередь, на Авдеевском направлении враг совершал минометные и артиллерийские обстрелы недалеко от Марьинки, Веселого, Опытного и Новомихайловки, наступательными и штурмовыми действиями пытался улучшить тактическое положение в направлениях Опытного, Авдеевки, Первомайского и Красногоровки, но получил значительные потери и отступил.

На Новопавловском направлении противник обстреливал территории вблизи Павловки, Пречистовки, Новоукраинки и Новополя.

На Запорожском направлении российские войска нанесли огневое поражение по объектам в районах населенных пунктов Новопрокоповка, Роботино, Червоное, Гуляйполе, Новоандреевка, Зализничное, Копани, Зеленое Поле, Полтавка, Малые Щербаки, Каменское, Орехов, Степное и Ольговское. Авиация врага действовала недалеко от Новоданиловки и Новоселки.

Под прикрытием инфраструктуры Запорожской атомной электростанции российская артиллерия активизировала обстрелы районов Никополя и села Алексеевка.

На Южнобугском направлении противник совершил обстрелы районов населенных пунктов Александровка, Новоселовка, Любомировка, Стеовая Долина, Новогригоровка, Киселевка, Широкое, Первомайское, Калиновка, Андреевка, Лозовое, Шевченково, Белоусово, Заречное, Князевка, Ольгино и Зеленодольск.

Кроме того, были нанесены авиаудары возле Андреевки, Давыдова Брода, Осокоровки и Потемкино. Как указывают в Генштабе, ракетными ударами российские оккупанты также продолжают уничтожать гражданские объекты города Николаева.

На Славянском же направлении подразделения врага продолжали обстрелы из ствольной артиллерии и РСЗО недалеко от Пришиба, Гусаровки и Краснополья.

Также оккупанты попытались наступать в направлении села Шнурки на границе Донецкой и Харьковской областей, но потерпели огневое поражение и отошли. Как добавляют в Генштабе, "потери уточняются".

В свою очередь, на Харьковском направлении враг обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы Долины, Адамовки, Харькова, Крестища, Байрака, Александровки, Мазановки, Удов, Борщевой, Большой Камышевахи, Светличного, Константиновки и Русской Лозовой, задействовал авиацию для удара у Гусаровки.

На Северском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Гремяч Черниговской области и Нововасилевка, Бачевск, Стариково, Пески и Миропольское Сумской области.