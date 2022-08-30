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Захватчики обстреляли центр Харькова. Есть минимум пятеро погибших
Во вторник утром, 30 августа, российские оккупационные войска обстреляли из артиллерии центральную часть Харькова, сообщил городской голова Игорь Терехов.
"Предварительно, восемь прилетов. Довольно большой квадрат. Пока знаем о пожаре в одном из самых любимых мест отдыха харьковчан. Прилетело и к еще одному месту отдыха – выбиты окна в окрестных домах. О жертвах и пострадавших информация уточняется", – написал он. .
Позже Терехов добавил, что появилась информация о прилете рядом с пятиэтажным жилым домом, а также о попадании в одно из дошкольных учебных заведений. Все в центре города.
Впоследствии Терехов уточнил, что уже пятеро погибших и семеро раненых, но количество жертв растет.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, что и с утра в понедельник, 29 августа, российские оккупационные войска обстреляли кассетными боеприпасами Киевский район Харькова, был пострадавший 77-летний мужчина. Кроме того, 28 августа, около 20:00, оккупанты нанесли 2 ракетных удара по центру Харькова.
Частично разрушены административные здания в центре города. Никто не пострадал.