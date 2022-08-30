Захватчики обстреляли центр Харькова. Есть минимум пятеро погибших

Во вторник утром, 30 августа, российские оккупационные войска обстреляли из артиллерии центральную часть Харькова, сообщил городской голова Игорь Терехов.

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"Предварительно, восемь прилетов. Довольно большой квадрат. Пока знаем о пожаре в одном из самых любимых мест отдыха харьковчан. Прилетело и к еще одному месту отдыха – выбиты окна в окрестных домах. О жертвах и пострадавших информация уточняется", – написал он. .

Позже Терехов добавил, что появилась информация о прилете рядом с пятиэтажным жилым домом, а также о попадании в одно из дошкольных учебных заведений. Все в центре города.

Впоследствии Терехов уточнил, что уже пятеро погибших и семеро раненых, но количество жертв растет.

Напомним, что и с утра в понедельник, 29 августа, российские оккупационные войска обстреляли кассетными боеприпасами Киевский район Харькова, был пострадавший 77-летний мужчина. Кроме того, 28 августа, около 20:00, оккупанты нанесли 2 ракетных удара по центру Харькова.

Частично разрушены административные здания в центре города. Никто не пострадал.