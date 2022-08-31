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Армия РФ обстреляла центр Краматорска: повреждены многоэтажки
В ночь на среду, 31 августа, российские оккупанты нанесли удар по центру Краматорска Донецкой области. Повреждены многоэтажки, есть раненые.
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Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко.
По его словам, в результате вражеского удара есть раненые. Данные уточняются.
"Ночной удар по центральной части Краматорска. Повреждены многоэтажки, есть раненые. Продолжаем выяснять последствия очередного террора", - отметил Гончаренко.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Отметим, что армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 31 августа от вражеского огня страдал Никопольский район, который оккупанты обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии.