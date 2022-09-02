Россияне выпустили по Харькову ракеты С-300

Ночью 2 сентября россияне нанесли ракетные удары по Холодногорскому району Харькова. Повреждены помещения и автомобили.

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Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Этой ночью оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову в Холодногорском районе. Пострадавших нет. 2 ракеты попали в землю, повреждены помещения, в том числе спорткомплекс и автомобили", - отметил Синегубов.

Сейчас на местах попадания работают правоохранители и фиксируют преступления россиян. Предварительно, оккупанты выпустили ракеты комплекса С-300.

Кроме того, по области оккупанты наносили артиллерийские удары по Харьковскому, Изюмскому, Богодуховскому, Чугуевскому, Красноградскому районам.

Повреждены частные домовладения, возникали пожары на открытых территориях.

За сутки по области госпитализировали 3 женщин 47, 66 и 39 лет в Изюмском районе. К сожалению, в результате обстрела Харьковского района погиб 63-летний мужчина.

"Наши бойцы держат позиции по всем направлениям, хотя оккупанты и наносят постоянные удары. ВСУ успешно уничтожили склад с горюче-смазочными материалами в Купянском районе. Количество уничтоженной техники и личного состава уточняется", - сообщил Синегубов.

Напомним, армия страны-агрессора РФ 1 сентября выпустила по Харьковщине 5 ракет из российского Белгорода, но часть из них "самоликвидировалась" на территории РФ.