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Россияне выпустили по Харькову ракеты С-300
Ночью 2 сентября россияне нанесли ракетные удары по Холодногорскому району Харькова. Повреждены помещения и автомобили.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
"Этой ночью оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову в Холодногорском районе. Пострадавших нет. 2 ракеты попали в землю, повреждены помещения, в том числе спорткомплекс и автомобили", - отметил Синегубов.
Сейчас на местах попадания работают правоохранители и фиксируют преступления россиян. Предварительно, оккупанты выпустили ракеты комплекса С-300.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, по области оккупанты наносили артиллерийские удары по Харьковскому, Изюмскому, Богодуховскому, Чугуевскому, Красноградскому районам.
Повреждены частные домовладения, возникали пожары на открытых территориях.
За сутки по области госпитализировали 3 женщин 47, 66 и 39 лет в Изюмском районе. К сожалению, в результате обстрела Харьковского района погиб 63-летний мужчина.
"Наши бойцы держат позиции по всем направлениям, хотя оккупанты и наносят постоянные удары. ВСУ успешно уничтожили склад с горюче-смазочными материалами в Купянском районе. Количество уничтоженной техники и личного состава уточняется", - сообщил Синегубов.
Напомним, армия страны-агрессора РФ 1 сентября выпустила по Харьковщине 5 ракет из российского Белгорода, но часть из них "самоликвидировалась" на территории РФ.