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Оккупанты ударили из "Градов" по Днепропетровщине
В ночь на 2 сентября армия страны-агрессора РФ в очередной раз обстреляла Днепропетровщину. Оккупанты ударили из "Градов" по Никопольскому району.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Ночью враг еще раз атаковал область. Ударил из "Градов" по Никопольскому району. В Красногригорьевской общине ранен 56-летний мужчина. Он пытался спастись от обстрелов – ехал из села. Вражеский снаряд попал рядом с машиной. Мужчина в больнице. Медики оценивают его состояние как средней тяжести", - отметил Резниченко.
Кроме того, от российской атаки пострадали два села Красногригорьевской общины.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Там один дом уничтожен, шестнадцать - разрушены. Обстрелом задело помещение местного лицея, автомобили, газопровод и линии электропередач. Без света остались более 2 000 человек, без воды - почти 5 000. На месте уже работают аварийные бригады", - отметил глава ОВА. .
Напомним, в ночь на 1 сентября от вражеского огня страдали Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области.