Оккупанты ударили из "Градов" по Днепропетровщине

В ночь на 2 сентября армия страны-агрессора РФ в очередной раз обстреляла Днепропетровщину. Оккупанты ударили из "Градов" по Никопольскому району.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Ночью враг еще раз атаковал область. Ударил из "Градов" по Никопольскому району. В Красногригорьевской общине ранен 56-летний мужчина. Он пытался спастись от обстрелов – ехал из села. Вражеский снаряд попал рядом с машиной. Мужчина в больнице. Медики оценивают его состояние как средней тяжести", - отметил Резниченко.

Кроме того, от российской атаки пострадали два села Красногригорьевской общины.

"Там один дом уничтожен, шестнадцать - разрушены. Обстрелом задело помещение местного лицея, автомобили, газопровод и линии электропередач. Без света остались более 2 000 человек, без воды - почти 5 000. На месте уже работают аварийные бригады", - отметил глава ОВА. .

Напомним, в ночь на 1 сентября от вражеского огня страдали Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области.