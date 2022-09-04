Украинские войска отразили наступления у восьми населенных пунктов Донецкой области - Генштаб

Украинским подразделениям в Донецкой области удалось успешно отразить атаки врага в районах населенных пунктов Бахмут, Соледар, Бахмутское, Майорск, Зайцево и Кодема, а также Краснополье на границе с Харьковской областью и Первомайское возле Донецка.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Как сообщают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, противник продолжает производить обстрелы военной и гражданской инфраструктуры с применением танков, боевых машин, минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

В частности, были обстреляны сразу 12 населенных пунктов Черниговской и Сумской областей, при этом враг также применил беспилотные летательные аппараты.

"Ужесточение интенсивности обстрелов вдоль государственной границы объясняется недавней ротацией артиллерийских подразделений противника на указанном направлении. Кроме того, не исключается применение противником диверсионно-разведывательных групп в приграничных районах Украины", - говорится в сообщении.

На Харьковском направлении россияне обстреляли районы сел Одноробовка, Сосновка, Уды, Русские Тишки, Петровка, Русская Лозовая, Большие Проходы, Старый Салтов, Петровка, Норцевка, Гусаровка, Чепель и Покровское.

Также нанесены авиационные удары в районах сел Перемога и Гусаровка. Кроме того, враг применил БПЛА в районах населенных пунктов Питомник, Русская Лозовая, Слатино, Ивановка, Балаклея, Савинцы и Русские Тишки.

На Славянском направлении обстрелам со стороны оккупантов подверглись села Богородичное, Долина, Краснополье, Новая Дмитровка, Дмитровка, Мазановка, Сулиговка и Карнауховка. По Богородичному также нанесен авиаудар.

На Краматорском направлении оккупанты обстреливали районы населенных пунктов Славянск, Северск, Райгородок, Донецкое, Григорьевка, Ивано-Дарьевка, Звановка, Спорное, Веселое, Переездное, авиаудары нанесли в районе Верхнекаменского.

На Бахмутском направлении противник совершал обстрелы в районах населенных пунктов Зайцево, Бахмутское, Соледар, Бахмут, Яковлевка, Белогоровка, Выемка и Раздоловка, на Авдеевском - Новокалиново, Бердичи, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Авдеевка и Орловка.

На Новопавловском направлении под обстрелами оказались районы населенных пунктов Марьинка, Парасковеевка, Никольское, Угледар, Сладкое, Шевченко, Великая Новоселка, Богоявленка, Павловка, Новодонецкое, Новомайорское, Нескучное, также нанесен авиаудар в районе Новомихайловки.

На Запорожском направлении российские войска совершали обстрелы в районах населенных пунктов Заречное, Щербаки, Новоданиловка, Белогорье, Гуляйпольское, Гуляйполе, Дорожнянка, Червоное, Полтавка, Ольговское, Новополь, Новоселка, Бурлацкое, Времовка, авиационные удары - в районах Белогорья, Полтавки и Времовки.

"На Южнобужском направлении противник продолжает вести оборонные действия, обстрелял практически все населенные пункты вдоль линии столкновения. Кроме того, нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Любомировка, Безымянное, Костромка, Белогорка, Большое Артаково. Для корректировки огня артиллерии", - сообщил Брест. в Генштабе.

В целом, по его данным, в течение текущих суток враг нанес 14 ракетных и более 15 авиационных ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины. В частности, пострадала гражданская инфраструктура в районах населённых пунктов Харьков, Николаев, Вознесенск, Очаков и Сухой Пруд.