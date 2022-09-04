Оккупанты обстреляли Харьковскую область

Российские военные обстреляли Харьковскую область, вследствие обстрела погибла жанщина. Об этом на своем телеграм-канале сообщила Харьковская областная военная администрация.

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"В результате обстрелов в селе Одноробовка Золочевской общины погибла 50-летняя женщина. Снаряд попал в дом местной жительницы", — сказано в сообщении.

Согласно ему, в Изюмском районе, из-за обстрелов поселка Андреевка, были ранены 3 гражданских. Их госпитализировали в больничные учреждения Харьковщины.

Напомним, в ночь на 4 сентября российские военные обстреляли Очаков и Вознесенск Наколаевской области. В результате обстрела Очакова оккупанты попали в элеватор и уничтожили несколько тысяч тонн зерна.