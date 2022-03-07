В Международном суде ООН начинаются слушания по иску Украины против России по делу о геноциде

В Международном суде ООН начинаются слушания по иску Украины против России по делу об обвинениях в геноциде.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"По поручению президента Украины Владимира Зеленского 7 марта делегация Украины представляет в Международном суде ООН правовую позицию по делу против России в соответствии с Конвенцией от 1948 года о предотвращении преступления геноцида и наказании за него", – указывается в сообщении.

Украинская делегация просит назначить следующие меры пресечения по делу с целью прекращения кровопролития: Российская Федерация должна немедленно остановить начавшиеся 24 февраля 2022 года военные действия на территории Украины, РФ должна безотлагательно обеспечить, чтобы любые военные и другие вооруженные подразделения под ее контролем или влиянием прекратили участие в военных действиях.

"Украинская дипломатия продолжает бороться против российских захватчиков на всех фронтах, в том числе юридическом. Мы отстаиваем не только свою свободу и независимость, но и весь международный правопорядок. Международный суд ООН должен встать на сторону Украины и безотлагательно назначить меры предосторожности: приказать Российской Федерации немедленно прекратить боевые действия," — подчеркнул глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Напомним, 27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии и призвала суд немедленно приказать РФ прекратить военные действия.

Также прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан сообщил, что принял решение начать расследование ситуации возможных военных преступлений и преступлений против человечности в Украине.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский призвал признать действия России "геноцидом" и лишить РФ права голоса в Совете безопасности Организации Объединенных Наций.