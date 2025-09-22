Щоденна хвилина мовчання: Хрещатик перекриватимуть для руху транспорту

З кінця цього тижня Хрещатик щодня перекриватимуть о 09:00 на час загальнонаціональної хвилини мовчання на честь тих, хто віддав життя за Україну.

Як пише Delo.ua, про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Хрещатик стане пішохідною зоною

Ткаченко повідомив, що до кінця тижня щодня о 09:00 на час загальнонаціональної хвилини мовчання буде перекриватися Хрещатик. Відповідні вказівки отримають патрульна поліція, Центр організації дорожнього руху, департамент транспорту та підрозділи, які відповідають за комунікації з громадськістю.

"Хрещатик - серце столиці. А столиця - серце і приклад для всієї України. Чекаю не розуміння, а поваги до тих, хто віддав життя за наше життя. Щодня 09:00. Зупинись. Вшануй", - наголосив він.

Про хвилину мовчання в Україні

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський встановив в Україні щоденну загальнонаціональну хвилину мовчання в пам'ять про загиблих внаслідок російської військової агресії.

Хвилина мовчання має оголошуватися щодня о 9:00, серед іншого, у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності, в закладах освіти та в дипломатичних установах України за кордоном.