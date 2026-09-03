У Трампа обвинили Украину в мировом энергетическом кризисе из-за ударов по российским НПЗ

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что удары Украины по российской энергетике, в том числе по нефтеперерабатывающим заводам, привели к энергетическому кризису в мире.

Как пишет Dilo, об этом он сказал в интервью для Fox News.

Американский чиновник отметил, что энергетический кризис возник, поскольку Украина начала наносить удары по российским НПЗ.

"Мы переживаем энергетический шок сейчас на фоне двух войн. Украина решила, что хочет взрывать российские энергетические объекты и продукты нефтепереработки, что влечет за собой рост цен на мировом рынке", – заявил Бессент.

Второй причиной энергетического шока, с которым столкнулся мир, глава Минфина США назвал войну с Ираном.

Бессент убежден, что после завершения войны с Ираном "цены пойдут вниз".

Украина регулярно наносит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Только за август Украина нанесла как минимум 21 удар по НПЗ России — это месячный рекорд с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Это повлекло за собой новую волну дефицита бензина в российских регионах. При этом объемы нефтепереработки в РФ упали до самого низкого уровня более чем за 20 лет.

Недавно после атаки 26 августа четвертый по величине российский нефтеперерабатывающий завод и второй по объемам производитель бензина в РФ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" полностью остановил работу после атаки дронов.

Украинские атаки вывели из строя до 40% нефтеперерабатывающих мощностей России. Поэтому Россия третий раз продлила запрет на экспорт дизеля.