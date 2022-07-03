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Подтасуют результаты референдума: Россия хочет узаконить оккупацию Херсонской области, - британская разведка
Приоритетной целью политики России на занятых территориях Херсонской области является поиск конституционного решения для оккупации. Поэтому страна-агрессор РФ может подтасовать результаты псевдореферендума в попытке узаконить свой контроль над регионом.
Об этом говорится в отчете разведки Великобритании.
В ведомстве заявили, что приоритетной целью политики России является поиск конституционного решения для оккупации.
Отмечается, что оккупационные власти заявили, что проведут референдум о присоединении Херсонской области к РФ к осени 2022 года.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Вполне возможно, что Россия будет готова подтасовать результаты голосования, чтобы добиться приемлемого результата", — отмечает британская разведка.
В ведомстве предположили, что арест избранного мэра Херсона, который произошел 28 июня, является попыткой подавить сопротивление оккупации.
"Однако на оккупированных территориях продолжается широкомасштабное вооруженное и мирное сопротивление. Херсонская область является регионом, который наиболее полно подвергся новой российской оккупации с февраля", - говорится в сообщении.
Напомним, российские оккупанты планируют 11 сентября провести так называемый" референдум" о присоединении Донецкой области к стране-агрессору России.