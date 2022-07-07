Російські війська переформовуються після невдалого наступу на Донбасі, - британська розвідка

Армія Російської Федерації продовжує обстрілювати лінію фронту у Донецьку. Однак окупанти не досягли значних успіхів у цьому напрямку і зараз, ймовірно, переформовуються.

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Про це свідчать дані британської розвідки.

"6 липня 2022 року продовжувався сильний обстріл лінії фронту в Донецьку, але Росія не досягла значних успіхів. Російські підрозділи, які брали участь у завоюванні минулого тижня, зараз, ймовірно, переформовуються", - йдеться у повідомленні.

Також у розвідці зазначили, що 5 липня у Держдумі РФ пройшов перше читання закон "Про спеціальні економічні заходи". Напевно, це є спробою Кремля запровадити економічні заходи для підтримки бойових дій на території України без офіційного оголошення державної мобілізації, що залишається політично чутливим.

"Це також дозволяє Росії уникнути визнання того, що вона залучена до війни, або її нездатності перемогти українські збройні сили, які були у меншості та озброєні", - зазначили у розвідці.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, наступною ключовою битвою між ЗСУ та армією країни-агресора у боротьбі за Донбас може стати битва за Слов'янськ.