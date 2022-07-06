Слов'янськ стане наступною ціллю російської армії, - британська розвідка

Наступною ключовою битвою між ЗСУ та армією країни-агресора у боротьбі за Донбас може стати битва за Слов'янськ.

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Про це свідчать дані британської розвідки.

Відомство зазначає, що за останній тиждень російські сили, ймовірно, просунулися ще на 5 км у бік Слов'янська головною трасою E40 від Ізюма.

"Продовжуючи зміцнювати свій контроль над Лисичанськом і Луганською областю, РФ перекинула на Ізюмський напрямок велику частину частин Східної і Західної груп військ, що залишилися", - заявили в розвідці Британії.

За її даними, російські сили зі Східної та Західної груп військ зараз, ймовірно, знаходяться приблизно за 16 км на північ від Слов'янська.

Крім цього, місто також перебуває під загрозою з боку Центральної та Південної груп військ.

Раніше у британській розвідці зазначали, що після захоплення Луганської області російські військові спробують взяти і Донецьку, а під час боїв армія країни-агресора РФ може порівнювати мирні міста із землею.