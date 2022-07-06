Славянск станет следующей целью российской армии, - британская разведка

Следующим ключевым сражением между ВСУ и армией страны-агрессора в борьбе за Донбасс может стать битва за Славянск.

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Об этом свидетельствуют данные британской разведки.

Ведомство отмечает, что за последнюю неделю российские силы, вероятно, продвинулись еще на 5 км в сторону Славянска по главной трассе E40 от Изюма.

"Продолжая укреплять свой контроль над Лисичанском и Луганской областью, РФ перебросила на Изюмское направление большую часть оставшихся частей Восточной и Западной групп войск", - заявили в разведке Британии.

По ее данным, российские силы из Восточной и Западной групп войск сейчас, вероятно, находятся примерно в 16 км к северу от Славянска.

Помимо этого, город также находится под угрозой со стороны Центральной и Южной групп войск.

Ранее в британской разведке отмечали, что после захвата Луганской области российские военные попытаются взять и Донецкую, а в ходе боев армия страны-агрессора РФ может сравнивать мирные города с землей.