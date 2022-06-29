Путин по-прежнему хочет большую часть Украины - разведка США

Директор Национальной разведки Соединенных Штатов Америки Эврил Хейнс считает, что президент Российской Федерации Владимир Путин по-прежнему желает захватить как можно большую часть территории Украины.

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Об этом сообщает агентство Reuters.

"Мы по-прежнему находимся в положении, когда смотрим на президента Путина и считаем, что он преследует фактически те же политические цели, что и раньше, то есть он хочет захватить большую часть Украины", - заявила Хейнс.

По ее словам, из-за таких планов лидера РФ перспективы войны "остаются довольно мрачными". Кроме этого, разведывательные службы США на данный момент видят три сценария развития событий в Украине.

"Первый, наиболее вероятный, это сценарий "затяжной войны", когда российские войска добиваются частичных успехов, но без прорыва к цели президента России. Второй сценарий предусматривает крупный прорыв российских войск на нескольких направлений, а третий - стабилизация Украиной линии фронта и успехи Вооруженных сил Украины в южной части страны", - говорится в сообщении.

Напомним, на саммите НАТО в Мадриде 29 июня была одобрена новая стратегическая концепция альянса до 2030 года. В ней Россия названа самой значительной и прямой угрозой.