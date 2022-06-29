"Путин не начал бы войну, если бы был женщиной", — Джонсон

Премьер-министр Великобритании Британии Джонсон высказал предположение, что если бы президент РФ Владимир Путин был бы женщиной, он бы не начал войну против Украины. Такими мыслями Джонсон поделился в интервью телеканалу ZDF.

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"Если бы Путин был женщиной, коей он, очевидно, не является, - но если бы он был ею, я действительно не думаю, что он начал бы эту безумную войну — вторжение и насилие в том виде, в каком он это сделал", — сказал Джонсон.

Такое предположение глава британского правительства высказал, обсуждая роль женщин в политике. Он подчеркнул, что женщины должны занимать больше руководящих должностей.

По его словам, действия Путина по отношению к Украине — "прекрасный пример токсичной маскулинности".