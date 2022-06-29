"Путін не почав би війну, якби був жінкою", - Джонсон

Прем'єр-міністр Великобританії Британії Джонсон висловив припущення, що якби президент РФ Володимир Путін був би жінкою, він не розпочав би війну проти України. Такими думками Джонсон поділився в інтерв'ю телеканалу ZDF.

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"Якби Путін був жінкою, якою він, очевидно, не є, - але якби він був нею, я дійсно не думаю, що він почав би цю шалену війну - вторгнення і насильство у тому вигляді, в якому він це зробив", - сказав Джонсон.

Таке припущення глава британського уряду висловив, обговорюючи роль жінок у політиці. Він наголосив, що жінки мають обіймати більше керівних посад.

За його словами, дії Путіна щодо України — "прекрасний приклад токсичної маскулінності".

Прессекретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков у відповідь на заяву Джонсона сказав: "Фрейд мріяв би про такий об'єкт для досліджень".