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Путін, як і раніше, хоче більшу частину України - розвідка США
Директор Національної розвідки Сполучених Штатів Америки Евріл Хейнс вважає, що президент Російської Федерації Володимир Путін, як і раніше, бажає захопити якомога більшу частину території України.
Про це повідомляє агентство Reuters.
"Ми, як і раніше, перебуваємо в становищі, коли дивимося на президента Путіна і вважаємо, що він переслідує фактично ті самі політичні цілі, що й раніше, тобто він хоче захопити більшу частину України", - заявила Хейнс.
За її словами, через такі плани лідера РФ перспективи війни "залишаються досить похмурими". Розвідувальні служби США наразі бачать три сценарії розвитку подій в Україні.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Перший, найімовірніший, це сценарій "затяжної війни", коли російські війська досягають часткових успіхів, але без прориву до мети президента Росії. Другий сценарій передбачає великий прорив російських військ на кількох напрямках, а третій - стабілізація Україною лінії фронту та успіхи Збройних сил України у південній частині країни", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на саміті НАТО в Мадриді 29 червня було схвалено нову стратегічну концепцію альянсу до 2030 року. У ній Росія названа найзначнішою і найпрямішою загрозою.