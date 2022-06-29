Путін, як і раніше, хоче більшу частину України - розвідка США

Директор Національної розвідки Сполучених Штатів Америки Евріл Хейнс вважає, що президент Російської Федерації Володимир Путін, як і раніше, бажає захопити якомога більшу частину території України.

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Про це повідомляє агентство Reuters.

"Ми, як і раніше, перебуваємо в становищі, коли дивимося на президента Путіна і вважаємо, що він переслідує фактично ті самі політичні цілі, що й раніше, тобто він хоче захопити більшу частину України", - заявила Хейнс.

За її словами, через такі плани лідера РФ перспективи війни "залишаються досить похмурими". Розвідувальні служби США наразі бачать три сценарії розвитку подій в Україні.

"Перший, найімовірніший, це сценарій "затяжної війни", коли російські війська досягають часткових успіхів, але без прориву до мети президента Росії. Другий сценарій передбачає великий прорив російських військ на кількох напрямках, а третій - стабілізація Україною лінії фронту та успіхи Збройних сил України у південній частині країни", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на саміті НАТО в Мадриді 29 червня було схвалено нову стратегічну концепцію альянсу до 2030 року. У ній Росія названа найзначнішою і найпрямішою загрозою.