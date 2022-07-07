Российские войска переформировываются после неудачного наступления на Донбассе, - британская разведка

Армия Российской Федерации продолжает обстреливать линию фронта в Донецке. Однако оккупанты не добилась значительных успехов в этом направлении и сейчас, вероятно, переформировываются.

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Об этом свидетельствуют данные британской разведки.

"6 июля 2022 года продолжался сильный обстрел линии фронта в Донецке, но Россия не добилась значительных успехов. Российские подразделения, участвовавшие в завоевании на прошлой неделе, сейчас, вероятно, переформировываются", - говорится в сообщении.

Также в разведке отметили, что 5 июля в Госдуме РФ прошел первое чтение закон "О специальных экономических мерах". Вероятно, это является попыткой Кремля ввести экономические меры для поддержки боевых действий на территории Украины без официального объявления государственной мобилизации, что остается политически чувствительным.

"Это также позволяет России избежать признания того, что она вовлечена в войну, или ее неспособности победить украинские вооруженные силы, которые были в меньшинстве и вооружены", - отметили в разведке.

Напомним, по данным британской разведки, следующим ключевым сражением между ВСУ и армией страны-агрессора в борьбе за Донбасс может стать битва за Славянск.