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Россияне заявили о захвате всей Луганщины, но на границу области так и не вышли, - глава ОВА
В России уже отметили захват всей Луганской области и приравняли это к победе во Второй мировой войне, но по факту на границу области так и не вышли.
Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
По его словам, россияне накапливают силы среди местных в Лисичанске и Северодонецке, подчеркнув, что вера в "асвабадителей" у тех, кто оставался в Луганской области целенаправленно, была непродолжительной.
"Россияне уже отметили захват нашего региона, приравняли это к победе во Второй мировой войне, но на границу области так и не вышли. Проводят ротацию, привлекая местных. Как это происходит? Мужчину приглашают на работу, например, к водоканалу, а через несколько дней он вместо первых денег получает повестку, его вызывает "новая родина", - проинформировал Сергей Гайдай.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Глава ОВА добавил, что за счет северодончан и лисичан враг пытается преодолеть сопротивление украинских бойцов, чтобы завершить выполнение хотя бы какого-нибудь задания.
"Ожидаем очередного усиления с их стороны. Воевать на равных условиях они не в состоянии, пятикратное преимущество использовать тоже. Когда она десятикратная и разрешено стирать с лица земли большие города - что-то получается. Но захватить автосообщение из Лисичанска до Бахмута россиянам не удается уже третий месяц", - говорится в сообщении.
Также он подчеркнул, что оккупанты контролируют только те участки, с которых отошли украинские защитники на новые оборонные позиции.
"Пока держали Лисичанск, никаким метром этой дороги враг не владел. Для них это очередная "Великая битва", - отметил Гайдай.
Напомним, российские оккупанты уже пытаются завладеть селами Григоровка и Верхнекаменское, расположенные на границе Донецкой области западнее, соответственно Белогоровки и Золотаровки Луганской области.