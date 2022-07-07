Росіяни заявили про захоплення всієї Луганщини, але на межу області так і не вийшли, - голова ОВА

У Російській Федерації вже відзначили захоплення всієї Луганської області та прирівняли це до перемоги у Другій світовій війні, але по факту на межу області так і не вийшли.

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Про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, росіяни накопичують сили серед місцевих у Лисичанську та Сєвєродонецьку, наголосивши, що віра в "асвабадителей" у тих, хто залишався на Луганщині цілеспрямовано, була нетривалою.

"Росіяни вже відзначили захоплення нашого регіону, прирівняли це до перемоги у Другій світовій війні, але на межу області так і не вийшли. Проводять ротацію, залучаючи місцевих. Як це відбувається? Чоловіка запрошують на роботу, наприклад, до водоканалу, а через кілька днів він замість перших грошей отримує повістку. Його викликає "нова батьківщина", - поінформував Сергій Гайдай.

Очільник ОВА додав, що за рахунок сєвєродончан і лисичан ворог намагається подолати спротив українських бійців, щоб завершити виконання хоча б якогось завдання.

"Очікуємо на чергове підсилення з їхнього боку. Воювати на рівних умовах вони не в змозі, п’ятикратну перевагу використати теж. Коли вона десятикратна і дозволено стирати із лиця землі великі міста – щось виходить. Але захопити автосполучення з Лисичанська до Бахмута росіянам не вдається вже третій місяць", - йдеться у повідомленні.

Також він підкреслив, що окупанти контролюють лише ті ділянки, з яких відійшли українські захисники на нові оборонні позиції.

"Допоки тримали Лисичанськ, жодним метром цієї дороги ворог не володів. Для них це чергова "Великая битва", - зазначив Гайдай.

Нагадаємо, російські окупанти вже намагаються заволодіти селами Григорівка та Верхньокам’янське, що розташовані на кордоні Донецької області західніше, відповідно Білогорівки та Золотарівки Луганської області.