Генштаб перестав згадувати Луганську область у зведеннях: яка зараз ситуація на фронті

Російські окупанти вже намагаються оволодіти селами Григорівка та Верхньокам’янське, що розташовані на кордоні Донецької області західніше, відповідно Білогорівки та Золотарівки Лугансько області, повідомляють у Генеральному штабі Збройних сил України.

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Зазначимо при цьому, що дві доби тому в Генштабі ще повідомляли про відбиття ворожого штурму у самій Білогорівці, добу тому - вже про бої "в районі" селища, а вранці 6 липня заявили про наступ з Білогорівки на Григорівку. У новому ж зведенні останній населений пункт Луганщини, де перебували українські військові, вже не згадується взагалі.

Крім цього, повідомляється про обстріли зі ствольної та реактивної артилерії районів як Верхньокам’янського, так і Слов’янська та сіл на північ від нього - Тетянівки та Сидорового.

Також зазначено, що противник "намагається покращити тактичне положення та встановити повний контроль" над дорогою Бахмут – Лисичанськ, здійснив артилерійські обстріли в районах сіл Спірне, Виїмка та Веселе. Наступи ворога на напрямках Миронівка – Луганське та Гольмівський – Новолуганське ЗСУ зупинили, змусивши окупантів відійти.

На напрямку Ізюм – Слов’янськ противник також намагається покращити тактичне положення та створити умови для проведення наступу. Там окупанти обстріляли із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони Дібрівного, Краснопілля, Гусарівки, Барвінкового, Карнаухівки та Великої Комишувахи.

Повідомляється про наступ на напрямку Довгеньке - Мазанівка. Однак, як вказують в Генштабі, росіяни отримали відсіч українських військових та із втратами відійшли.

На Харківському ж напрямку противник здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Соснівка, Дементіївка, Нове, Питомник, Циркуни, Петрівка та Мосьпанове, завдав авіаудару поблизу Рубіжного. Знову повідомляється про відбиття штурму в напрямку Козача Лопань – Соснівка.

"На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках з метою сковування наших військ ворог обстрілював позиції наших підрозділів із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Завдав авіаудару неподалік Мар’їнки", - йдеться також у зведенні.

На Південнобузькому напрямку противник, за даними Генштабу, веде артилерійські обстріли українських військ в районах населених пунктів Олександрівка, Українка, Луч, Миколаївське, Зоря, Поляна та Біла Криниця.