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Росіяни знову обстріляли Харків: горіли житлові будинки, відкриті території та поле з пшеницею
Російські окупанти вночі 6 липня завдали ракетних ударів з території Російської Федерації по Новобаварському, Київському та Основ’янському районах Харкова. Внаслідок ворожих обстрілів горіли житлові будинки, відкриті території та поле з пшеницею.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
За його словами, близько 01:00 росіяни завдали удар в Основ’янському районі.
"Влучили по відкритій території. У Новобаварському - в адміністративну будівлю, зруйновано частину приміщення", - поінформував він.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Водночас у Київському районі через ракетний удар фактично знищено приміщення вищого навчального закладу.
По області протягом доби окупанти обстрілювали Ізюмський, Харківський, Чугуївський, Богодухівський райони. Горіли житлові будинки, відкриті території, поле з пшеницею.
"За добу по області постраждали 3 осіб: 2 - Чугуївський район, серед них - дитина 1 рік та 11 місяців та чоловік 64 років. Без госпіталізації. Чоловік 50 років госпіталізований із Гусарівки", - йдеться у повідомленні.
Також Олег Сиєгубов наголосив, що поки російська армія нищить навчальні заклади, житлові будівлі та поля з урожаєм - українські захисники тримають позиції. Наступальні операції Росії - безуспішні.
Нагадаємо, 5 липня російські окупаційні війська обстріляли смт Печеніги Чугуївського району Харківської області. Внаслідок ворожого обстрілу було поранено двох людей, повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.