ЗСУ знищили вже близько 36 500 окупантів, - Генштаб

Станом на 6 липня на 133 день війни загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів становлять понад 36,5 тисяч осіб. Дані уточнюються.

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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 06.07 орієнтовно склали:

особового складу – близько 36 500 осіб ліквідовано

танків – 1600 од.

бойових броньованих машин – 3789 од.

артилерійських систем – 812 од.

РСЗВ – 247 од.

засоби ППО – 107 од.

літаків – 217 од.

вертольотів – 187 од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 664 од.

крилаті ракети - 153 од.

кораблі/катери - 15 од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 2648 од.

спеціальна техніка - 65.

Зазначається, що найбільші втрати ворога минулої доби спостерігалися на Слов'янському та Донецькому напрямках.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Зазначимо, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області "адміністрація" загарбників терміново шукає додаткові морозильні камери та промислові холодильники для зберігання тіл убитих російських військових .

Оскільки Росія не хоче забирати загиблих військових та повернути їх сім'ям, Кабмін ухвалив постанову про затвердження порядку забезпечення збору тіл (останків) загиблих військовослужбовців Російської Федерації, а також незаконних збройних формувань.