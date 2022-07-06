ВСУ уничтожили уже около 36 500 оккупантов, - Генштаб

По состоянию на 6 июля на 133 день войны общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составляют более 36,5 тысячи человек. Данные уточняются.

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Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 06.07 ориентировочно составили:

личного состава – около 36500 человек ликвидировано

танков ‒ 1600 ед.

боевых бронированных машин – 3789 ед.

артиллерийских систем – 812 ед.

РСЗО – 247 ед.

средства ПВО – 107 ед.

самолетов – 217 ед.

вертолетов – 187 ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 664 ед.

крылатые ракеты — 153 ед.

корабли/катера — 15 ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 2648 ед.

специальная техника — 65.

Отмечается, что самые большие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Славянском и Донецком направлениях.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Отметим, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области "администрация" захватчиков срочно ищет дополнительные морозильные камеры и промышленные холодильники для хранения тел убитых российских военных.

Так как Россия не хочет забирать погибших военных и вернуть их семьям, Кабмин принял постановление об утверждении порядка обеспечения сбора тел (останков) погибших военнослужащих Российской Федерации, а также незаконных вооруженных формирований.