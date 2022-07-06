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ВСУ уничтожили уже около 36 500 оккупантов, - Генштаб
По состоянию на 6 июля на 133 день войны общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составляют более 36,5 тысячи человек. Данные уточняются.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 06.07 ориентировочно составили:
- личного состава – около 36500 человек ликвидировано
- танков ‒ 1600 ед.
- боевых бронированных машин – 3789 ед.
- артиллерийских систем – 812 ед.
- РСЗО – 247 ед.
- средства ПВО – 107 ед.
- самолетов – 217 ед.
- вертолетов – 187 ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 664 ед.
- крылатые ракеты — 153 ед.
- корабли/катера — 15 ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 2648 ед.
- специальная техника — 65.
Отмечается, что самые большие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Славянском и Донецком направлениях.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Отметим, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области "администрация" захватчиков срочно ищет дополнительные морозильные камеры и промышленные холодильники для хранения тел убитых российских военных.
Так как Россия не хочет забирать погибших военных и вернуть их семьям, Кабмин принял постановление об утверждении порядка обеспечения сбора тел (останков) погибших военнослужащих Российской Федерации, а также незаконных вооруженных формирований.