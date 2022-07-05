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Загарбники вдарили по Харківщині, поранивши дворічну дитину
У вівторок, 5 липня, близько 18:00 російські окупаційні війська обстріляли смт Печеніги Чугуївського району Харківської області. Внаслідок ворожого обстрілу було поранено двох людей, повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.
"Унаслідок обстрілу поранено двох мирних жителів, серед яких хлопчик віком 1 рік 11 місяців і 64-річний чоловік. Також пошкоджено житлові будинки", – йдеться у повідомленні.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) КК України. Досудове розслідування проводить Чугуївське районне управління поліції.
Надалі матеріали кримінального провадження буде передано за підслідністю до УСБУ в Харківській області. Процесуальне керівництво – Чугуївська окружна прокуратура.Підписуйтеся на наш YouTube канал
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