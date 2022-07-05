Загарбники вдарили по Харківщині, поранивши дворічну дитину

У вівторок, 5 липня, близько 18:00 російські окупаційні війська обстріляли смт Печеніги Чугуївського району Харківської області. Внаслідок ворожого обстрілу було поранено двох людей, повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

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"Унаслідок обстрілу поранено двох мирних жителів, серед яких хлопчик віком 1 рік 11 місяців і 64-річний чоловік. Також пошкоджено житлові будинки", – йдеться у повідомленні.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) КК України. Досудове розслідування проводить Чугуївське районне управління поліції.

Надалі матеріали кримінального провадження буде передано за підслідністю до УСБУ в Харківській області. Процесуальне керівництво – Чугуївська окружна прокуратура.

Нагадаємо, що цього дня також армія РФ завдала по Хмельницькій області ракетні удари, внаслідок чого в регіоні прогриміло кілька вибухів. Згодом голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій додав, що йдеться про три російські ракети.

В одному з районів області зафіксовано густу задимленість.