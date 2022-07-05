Захватчики ударили по Харьковщине, ранив двухлетнего ребенка

Во вторник, 5 июля, около 18:00 российские оккупационные войска обстреляли пгт Печенеги Чугуевского района Харьковской области. В результате вражеских обстрелов были ранены два человека, сообщает прессслужба Харьковской областной прокуратуры.

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"В результате обстрела ранены два мирных жителя, среди которых мальчик в возрасте 1 год 11 месяцев и 64-летний мужчина. Также повреждены жилые дома", – говорится в сообщении.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины. Досудебное расследование проводит Чугуевское райуправление полиции.

В дальнейшем материалы уголовного производства будут переданы по подследственности в УСБУ в Харьковской области. Процессуальное руководство – Чугуевская окружная прокуратура.

Напомним, что в этот день также армия РФ нанесла по Хмельницкой области ракетные удары, в результате чего в регионе прогремело несколько взрывов. Впоследствии глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий добавил, что речь идет о трех российских ракетах.

В одном из районов области зафиксирована густая задымленность.