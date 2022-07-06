Россияне снова обстреляли Харьков: горели жилые дома, открытые территории и поле с пшеницей

Российские оккупанты ночью 6 июля нанесли ракетные удары с территории Российской Федерации по Новобаварскому, Киевскому и Основянскому районам Харькова. В результате вражеских обстрелов горели жилые дома, открытые территории и поле с пшеницей.

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Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, около 01:00 россияне нанесли удар в Основянском районе.

"Попали по открытой территории. В Новобаварском - в административное здание, разрушена часть помещения", - проинформировал он.

В то же время в Киевском районе из-за ракетного удара фактически уничтожено помещение высшего учебного заведения.

По области в течение суток оккупанты обстреливали Изюмский, Харьковский, Чугуевский, Богодуховский районы. Горели жилые дома, открытые территории, поле с пшеницей.

"За сутки по области пострадали 3 человека: 2 - Чугуевский район, среди них - ребенок 1 год и 11 месяцев и мужчина 64 лет. Без госпитализации. Мужчина 50 лет госпитализирован из Гусаровки", - говорится в сообщении.

Также Олег Сиегубов подчеркнул, что пока российская армия уничтожает учебные заведения, жилые здания и поля с урожаем – украинские защитники удерживают позиции. Наступательные операции России – безуспешны.

Напомним, 5 июля российские оккупационные войска обстреляли пгт Печенеги Чугуевского района Харьковской области. В результате вражеских обстрелов были ранены два человека, сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.