Генштаб перестал упоминать Луганскую область в сводках: какова сейчас ситуация на фронте

Российские оккупанты уже пытаются овладеть селами Григоровка и Верхнекаменское, расположенными на границе Донецкой области западнее, соответственно, Белогоровки и Золотаревки Луганской области, сообщают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

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Отметим при этом, что двое суток назад в Генштабе еще сообщали об отражении вражеского штурма в самой Белогоровке, сутки назад - уже о боях "в районе" поселка, а утром 6 июля заявили о наступлении из Белогоровки на Григоровку. В новой же сводке последний населенный пункт Луганщины, где находились украинские военные, уже не упоминается вообще.

Кроме того, сообщается об обстрелах из ствольной и реактивной артиллерии районов как Верхнекаменского, так и Славянска и сел к северу от него - Татьяновки и Сидорово.

Также отмечено, что противник "старается улучшить тактическое положение и установить полный контроль" над дорогой Бахмут - Лисичанск, совершил артиллерийские обстрелы в районах сел Спорное, Выемка и Веселое. Наступления врага по направлениям Мироновка – Луганское и Гольмовский – Новолуганское ВСУ остановили, заставив оккупантов отойти.

На направлении Изюм – Славянск противник также пытается улучшить тактическое положение и создать условия для проведения наступления. Там оккупанты обстреляли из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы Дубравного, Краснополья, Гусаровки, Барвенково, Карнауховки и Большой Камышевахи.

Сообщается и о наступлении на направлении Довгенькое - Мазановка. Однако, как указывают в Генштабе, россияне получили отпор украинских военных и с потерями отошли.

На Харьковском же направлении противник совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Сосновка, Дементиевка, Новое, Питомник, Циркуны, Петровка и Мосьпаново, нанес авиаудар вблизи села Рубежное. Снова сообщается об отражении штурма в направлении Казачья Лопань – Сосновка.

"На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях с целью сковывания наших войск враг обстреливал позиции наших подразделений из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Нанес авиаудар неподалеку от Марьинки", - говорится также в возведении.

На Южнобугском направлении противник, по данным Генштаба, ведет артиллерийские обстрелы украинских войск в районах населенных пунктов Александровка, Украинка, Луч, Николаевское, Заря, Поляна и Белая Криница.