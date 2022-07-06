ВСУ остановили наступление россиян в районе Спорного и Луганского: оккупанты понесли значительные потери

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки остановили наступление российской армии в районе Спорного и отбили атаку неподалеку Вершины в Донецкой области. Также россияне пытались вести наступление в районах Верхнекаменского и Белогоровки, но украинские военные нанесли им значительные потери.

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Об этом говорится в отчете Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

На Северском направлении агрессор обстреливал позиции ВСУ в районах населенных пунктов Железный Мост, Шалыгино и Эсмань. В то же время на Харьковском направлении враг ведет оборонительные действия. Зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Сосновка, Слатино, Малая Даниловка, Черкасские Тишки, Веселое, Кутузовка, Мосьпаново, Гусаровка, Чепиль и Новая Николаевка.

По информации украинских военных, российские оккупанты дистанционно миновали местность недалеко от Шестакового и Победы в Харьковской области.

В Славянском направлении россияне совершили обстрелы вблизи Краснополья и Богородичного. ВСУ отбили вражеский штурм и отбросили оккупантов обратно в районе Долины. Противник ведет штурмовые действия вблизи Мазановки, бои продолжаются.

На Краматорском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Северска и Григорьевки. Украинские воины нанесли врагу значительные потери во время его попытки наступления в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Белогоровка и Григоровка. оккупанты отошли.

В частности, на Бахмутском направлении противник обстреливал позиции ВСУ по артиллерии разных калибров вблизи Берестового, Белогоровки, Майского, Шумов и Нью-Йорка. Нанес авиаудару в районе Углегорской ТЭС. При поддержке артиллерии вел штурмовые действия в районе населенного пункта Новолуганское, успеха не имел, отошел.

Также ВСУ остановили вражеское наступление в районе Спорного и отбили атаку возле Вершины. Нанесли оккупантам урон и отбросили обратно. Противник пытается провести перегруппировку. Захватчики наступают в районе Луганского, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях по линии столкновения продолжаются обстрелы минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Враг наносил авиаудары неподалеку от Авдеевки.

На Южнобужском направлении россияне обстреляли населенные пункты Трудолюбовка, Княжевка, Николаевка, Тополино, Кобзарцы, Благодатное, Шевченково, Лупарево. Также остается угроза обстрела Николаевской области. В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины удерживает в море четыре носителя высокоточного оружия.

Попытку наступления захватчиков в направлении Лозового украинские воины жестоко подавили. Враг продолжает меры по восполнению потерь.

Кроме того, за прошедшие сутки бомбардировщики и штурмовики Воздушных Сил ВСУ уничтожили два полевых состава боеприпасов, два взводных опорных пункта российских оккупантов и более 10 единиц вражеской техники. Утраты в живой силе уточняются.

Напомним, российские войска вечером 5 июля выпустили 4 ракеты по территории Хмельницкой области. Одна ракета была сбита украинскими силами противовоздушной обороны, ее обломки упали на территории Шепетовского района. Три других ракеты попали на территорию одной из общин Хмельницкого района.