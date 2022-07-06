ЗСУ зупинили наступ росіян в районі Спірного та Луганського: окупанти зазнали значних втрат

Збройні сили України минулої доби зупинили наступ російської армії в районі Спірного та відбили атаку неподалік Вершини у Донецькій області. Також росіяни намагалися вести наступ в районах Верхньокам’янського та Білогорівки, але українські військові завдали їм значних втрат.

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Про це йдеться у звіті Генерального штабу Збройних сил України.

На Сіверському напрямку агресор обстрілював позиції ЗСУ в районах населених пунктів Залізний Міст, Шалигине та Есмань. Водночас на Харківському напрямку ворог веде оборонні дії. Зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Соснівка, Слатине, Мала Данилівка, Черкаські Тишки, Веселе, Кутузівка, Мосьпанове, Гусарівка, Чепіль та Нова Миколаївка.

За інформацією українських військових, російські окупанти дистанційно мінували місцевість неподалік Шестакового та Перемоги.

На Слов’янському напрямку росіяни намагаються покращити тактичне положення своїх підрозділів. Здійснили обстріли поблизу Краснопілля та Богородичного. ЗСУ відбили ворожий штурм та відкинули окупантів назад в районі Долини. Противник веде штурмові дії поблизу Мазанівки, бої тривають.

На Краматорському напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Сіверська та Григорівки. Українські воїни завдали ворогу значних втрат під час його спроби наступу в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Білогорівка та Григорівка. Окупанти відійшли.

Зокрема, на Бахмутському напрямку противник обстрілював позиції ЗСУ з артилерії різних калібрів поблизу Берестового, Білогорівки, Травневого, Шумів і Нью-Йорка. Завдав авіаудару в районі Вуглегірської ТЕС. За підтримки артилерії вів штурмові дії у районі населеного пункту Новолуганське, успіху не мав, відійшов.

Також ЗСУ зупинили ворожий наступ в районі Спірного та відбили атаку неподалік Вершини. Завдали окупантам втрат і відкинули назад. Противник намагається провести перегрупування. Загарбники наступають в районі Луганського, бойові дії тривають.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках по лінії зіткнення тривають обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Ворог завдавав авіаударів неподалік Авдіївки.

На Південнобузькому напрямку росіяни обстріляли населені пункти Трудолюбівка, Князівка, Миколаївка, Тополине, Кобзарці, Благодатне, Шевченкове, Лупареве. Також залишається загроза обстрілу Миколаївської області. У готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України утримує в морі чотири носії високоточної зброї.

Спробу наступу загарбників в напрямку Лозового українські воїни жорстко придушили. Ворог продовжує заходи з поповнення втрат.

Окрім того, минулої доби бомбардувальники та штурмовики Повітряних Сил ЗСУ знищили два польових склади боєприпасів, два взводних опорних пункти російських окупантів та понад 10 одиниць ворожої техніки. Втрати у живій силі уточнюються.

Нагадаємо, російські війська ввечері 5 липня випустили 4 ракети по території Хмельницької області. Одну ракету збили українські сили протиповітряної оборони, її уламки впали на території Шепетівського району. Три інші ракети влучили на територію однієї з громад Хмельницького району.