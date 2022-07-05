Окупанти на Донбасі зосередилися на взятті траси Бахмут – Лисичанськ: де саме йдуть бої

Основні зусилля на Донбасі ворог зараз зосереджує на взятті під контроль дороги Бахмут – Лисичанськ та спробах оволодіти населеним пунктом Білогорівка, повідомляють в Генеральному штабі Збройних сил України.

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Зазначається, що бої в районі Білогорівки тривають. Також противник обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Кривої Луки і Серебрянки, завдав ракетно-авіаційного удару поблизу Сіверська.

На Бахмутському напрямку противник здійснював обстріли українських військ із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Кодема, Покровське, Зайцеве, Залізне та Новоселівка. За підтримки артилерії та оперативно-тактичної авіації окупанти вели штурмові дії у районах сіл Спірне та Вершина, бої тривають.

На Слов’янському напрямку противник намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів. Обстріли із артилерії зафіксовано поблизу Дібровного, Долини та Адамівки. Ворожі штурмові дії в районі Краснопілля українські військові успішно відбили.

На Харківському напрямку ворог обороняється на раніше захоплених рубежах, застосовував танки, міномети, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів населених пунктів Уди, Дементіївка, Нове, Руські Тишки, Циркуни, Кутузівка, Базалівка, Пришиб, Шевелівка та Протопопівка, вів штурмові дії поблизу Соснівки, але успіху не мав та відійшов. Також завдано авіаційного удару в районі Харкова.

На Сіверському напрямку російські війська продовжують забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону, обстрілявши українські позиції в районі села Мхи Чернігівської області та завдавши авіаудару поблизу селища Есмань Сумської області.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках продовжуються артилерійські обстріли по лінії зіткнення. Ворог завдавав авіаційних ударів по позиціях Сил оборони в районі Авдіївки.

На Південнобузькому напрямку противник здійснював систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Осокорівка, Добрянка, Потьомкіне, Іванівка, Березнегувате, Партизанське, Червона Долина, Киселівка та Мирне. Як зазначають у Генштабі, зберігається подальша загроза завдання ракетних ударів по критичній інфраструктурі регіону.

Нагадаємо, що напередодні в Генштабі повідомляли про відбиття штурмових дій окупантів у самому селищі Білогорівка Лисичанської громади, яке залишилося останнім населеним пунктом Луганської області, підконтрольним Україні. Зараз же, як зазначено вище, там кажуть лише про бої "в районі" цього населеного пункту.