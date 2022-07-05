Оккупанты на Донбассе сосредоточились на взятии трассы Бахмут – Лисичанск: где именно идут бои

Основные усилия на Донбассе враг сейчас сосредотачивает на взятии под контроль дороги Бахмут – Лисичанск и попытках овладеть населенным пунктом Белогоровка, сообщают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

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Отмечается, что бои в районе Белогоровки продолжаются. Также противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Кривой Луки и Серебрянки, нанес ракетно-авиационный удар вблизи Северска.

На Бахмутском направлении противник совершал обстрелы украинских войск из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Кодема, Покровское, Зайцево, Зализное и Новоселовка. При поддержке артиллерии и оперативно-тактической авиации оккупанты вели штурмовые действия в районах сел Спирное и Вершина, бои продолжаются.

На Славянском направлении противник пытается улучшить тактическое положение своих подразделений. Обстрелы из артиллерии зафиксированы вблизи Дубравного, Долины и Адамовки. Вражеские штурмовые действия в районе Краснополья украинские военные успешно отразили.

На Харьковском направлении враг обороняется на ранее захваченных рубежах, применял танки, минометы, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов Уды, Дементиевка, Новое, Русские Тишки, Циркуны, Кутузовка, Базаловка, Пришиб, Шевелевка и Протопоповка, вел штурмовые действия вблизи Сосновки, но успеха не имел и отступил. Также нанесен авиационный удар в районе Харькова.

На Северском направлении российские войска продолжают обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы, обстреляв украинские позиции в районе села Мхи Черниговской области и нанеся авиаудар вблизи поселка Эсмань Сумской области.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются артиллерийские обстрелы по линии столкновения. Враг наносил авиационные ударі по позициям Сил обороны в районе Авдеевки.

На Южнобугском направлении противник осуществлял систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Осокоровка, Добрянка, Потемкино, Ивановка, Березнеговатое, Партизанское, Червоная Долина, Киселевка и Мирное. Как отмечают в Генштабе, сохраняется дальнейшая угроза нанесения ракетных ударов по критической инфраструктуре региона.

Напомним, что накануне в Генштабе сообщали об отражении штурмовых действий оккупантов в самом поселке Белогоровка Лисичанской общины, который остался последним населенным пунктом Луганской области, подконтрольным Украине. Сейчас же, как отмечено выше, там говорят только о боях "в районе" этого населенного пункта.